В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем.
По его словам, такие полеты проводятся для проверки готовности систем ПВО, а также систем слежения.
"Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Не в плане сбить, а в плане просто предупредить летчиков, что они нарушают воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что американцы могут осуществлять те же действия, когда российские самолеты летают в нейтральных водах.
При этом сенатор указал на то, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.
Ранее силы ПВО Восточного военного округа обнаружили самолеты ВВС США в небе над нейтральными водами Охотского моря. На перехват бомбардировщиков подняли истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.