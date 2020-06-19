В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам . Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем

По его словам, такие полеты проводятся для проверки готовности систем ПВО, а также систем слежения.

"Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Не в плане сбить, а в плане просто предупредить летчиков, что они нарушают воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что американцы могут осуществлять те же действия, когда российские самолеты летают в нейтральных водах.