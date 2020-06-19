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В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:58
охотское море
владимир джабаров
ввс сша
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безопасность
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РИА Новости
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охотское море, владимир джабаров, ввс сша, миг-31, су-30, су-35, безопасность, в мире

В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы

12:58 19.06.2020
1491
© Фото : US Army / Sgt. Paige BehringerСтратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
© Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем.
По его словам, такие полеты проводятся для проверки готовности систем ПВО, а также систем слежения.
"Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Не в плане сбить, а в плане просто предупредить летчиков, что они нарушают воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что американцы могут осуществлять те же действия, когда российские самолеты летают в нейтральных водах.
При этом сенатор указал на то, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.
Ранее силы ПВО Восточного военного округа обнаружили самолеты ВВС США в небе над нейтральными водами Охотского моря. На перехват бомбардировщиков подняли истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
11:15
Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео
1300020
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Охотское мореВладимир ДжабаровВВС СШАМиГ-31Су-30Су-35БезопасностьВ мире
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