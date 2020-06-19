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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова попросила ОП продлить прием заявлений от наблюдателей
Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила за максимальное расширение срока приема заявлений от наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:54
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
элла памфилова
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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353
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лидия михеева, элла памфилова, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Памфилова попросила ОП продлить прием заявлений от наблюдателей

12:54 19.06.2020
49
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила за максимальное расширение срока приема заявлений от наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в конституцию.
"Я просила бы Общественную палату максимально сроки отодвинуть. Необходимо максимально расширить возможности для желающих принять участие в общественном наблюдении, сдвинуть сроки приема заявлений вплоть до 30 июня и упростить процедуру назначения наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
12:46Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам
Ранее секретарь Общественного палаты Лидия Михеева заявляла, что ОП РФ надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваЭлла ПамфиловаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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