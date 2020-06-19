Памфилова попросила ОП продлить прием заявлений от наблюдателей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила за максимальное расширение срока приема заявлений от наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в конституцию.
"Я просила бы Общественную палату максимально сроки отодвинуть. Необходимо максимально расширить возможности для желающих принять участие в общественном наблюдении, сдвинуть сроки приема заявлений вплоть до 30 июня и упростить процедуру назначения наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее секретарь Общественного палаты Лидия Михеева заявляла, что ОП РФ надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.