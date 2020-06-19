В Перу оценили меры по борьбе с коронавирусом

ЛИМА, 19 июн - РИА Новости. Принятые властями Перу меры по сдерживанию распространения коронавируса, включая карантин и введение комендантского часа, позволили избежать более 100 тысяч смертей и 900 тысяч заболевших в столице страны, сообщил перуанский минздрав.
"Согласно оценкам, в Лиме было предотвращено более 900 тысяч случаев заражения и 100 тысяч смертей от COVID-19, благодаря мерам, принятым правительством во время пандемии", - сообщил минздрав со ссылкой на оценки эпидемиолога Сесара Мунайко, заместителя исполнительного директора Национального центра эпидемиологии.
Как отметили в ведомстве, принимаемые меры способствовали тому, что в настоящее время показатель передачи вируса в стране ниже единицы. Также сообщается, что карантин "не прекратил передачу вируса", но помог значительно снизить скорость передачи.
По последним данным минздрава Перу, в настоящее время в стране зарегистрировано 244 388 случаев заражения коронавирусом, скончался 7461 человек, выздоровели - 131 190.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.