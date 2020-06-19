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Распространение нового коронавируса
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В Перу оценили меры по борьбе с коронавирусом
Принятые властями Перу меры по сдерживанию распространения коронавируса, включая карантин и введение комендантского часа, позволили избежать более 100 тысяч... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:52
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, перу, лима (город), в мире

В Перу оценили меры по борьбе с коронавирусом

12:52 19.06.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима, Перу
Лима, Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима, Перу. Архивное фото
ЛИМА, 19 июн - РИА Новости. Принятые властями Перу меры по сдерживанию распространения коронавируса, включая карантин и введение комендантского часа, позволили избежать более 100 тысяч смертей и 900 тысяч заболевших в столице страны, сообщил перуанский минздрав.
"Согласно оценкам, в Лиме было предотвращено более 900 тысяч случаев заражения и 100 тысяч смертей от COVID-19, благодаря мерам, принятым правительством во время пандемии", - сообщил минздрав со ссылкой на оценки эпидемиолога Сесара Мунайко, заместителя исполнительного директора Национального центра эпидемиологии.
Как отметили в ведомстве, принимаемые меры способствовали тому, что в настоящее время показатель передачи вируса в стране ниже единицы. Также сообщается, что карантин "не прекратил передачу вируса", но помог значительно снизить скорость передачи.
По последним данным минздрава Перу, в настоящее время в стране зарегистрировано 244 388 случаев заражения коронавирусом, скончался 7461 человек, выздоровели - 131 190.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПеруЛима (город)В мире
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