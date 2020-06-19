https://ria.ru/20200619/1573180145.html
В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности манипулирования Дональдом Трампом заявил, что президент РФ Владимир Путин не может... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:49
2020-06-19T12:49
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572906755.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире