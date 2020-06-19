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В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности манипулирования Дональдом Трампом заявил, что президент РФ Владимир Путин не может... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:49
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом

12:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности манипулирования Дональдом Трампом заявил, что президент РФ Владимир Путин не может играть лидером США, как на скрипке.
"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что считают в Кремле по поводу заявлений бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтон о том, что "Путин может играть на Трампе, как на скрипке".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
14 июня, 12:13
Послали подальше. Путин привел детали беседы с Трампом о протестах в США
Песков добавил, что Путин не считает, что американским коллегой легко манипулировать.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
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