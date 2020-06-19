Памфилова рассказала об использовании логотипа голосования по поправкам

"Стала поступать информация, что некоторые видеоматериалы, созданные иными организациями и транслирующиеся в ряде СМИ и интернете, содержат одновременно существенные элементы: логотип, динамическую заставку и информационные материалы ЦИК. И прямые призывы проголосовать за или против поправок", - сказала Памфилова на заседании.