Памфилова рассказала об использовании логотипа голосования по поправкам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Использование логотипа общероссийского голосования по поправкам и других информационных материалов ЦИК в сторонних видеоматериалах, в том числе содержащих агитацию за или против поправок, недопустимо, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Стала поступать информация, что некоторые видеоматериалы, созданные иными организациями и транслирующиеся в ряде СМИ и интернете, содержат одновременно существенные элементы: логотип, динамическую заставку и информационные материалы ЦИК. И прямые призывы проголосовать за или против поправок", - сказала Памфилова на заседании.
Она напомнила, что информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения.
"Недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации", - подчеркнула председатель ЦИК.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.