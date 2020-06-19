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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573180117.html
Памфилова рассказала об использовании логотипа голосования по поправкам
Использование логотипа общероссийского голосования по поправкам и других информационных материалов ЦИК в сторонних видеоматериалах, в том числе содержащих... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:49
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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353
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элла памфилова, цик рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Памфилова рассказала об использовании логотипа голосования по поправкам

12:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Использование логотипа общероссийского голосования по поправкам и других информационных материалов ЦИК в сторонних видеоматериалах, в том числе содержащих агитацию за или против поправок, недопустимо, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Стала поступать информация, что некоторые видеоматериалы, созданные иными организациями и транслирующиеся в ряде СМИ и интернете, содержат одновременно существенные элементы: логотип, динамическую заставку и информационные материалы ЦИК. И прямые призывы проголосовать за или против поправок", - сказала Памфилова на заседании.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
12:46Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам
Она напомнила, что информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения.
"Недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации", - подчеркнула председатель ЦИК.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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