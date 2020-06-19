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Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией
Доктор не может быть циником, это качество не совместимо с профессией врача, циники не должны подходить к пациентам, считает президент Союза медицинского... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:46
национальная медицинская палата
леонид рошаль
общество
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РИА Новости
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353
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национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество

Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией

12:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Доктор не может быть циником, это качество не совместимо с профессией врача, циники не должны подходить к пациентам, считает президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
"Циник должен снять халат, повесить его на гвоздик, уйти и больше к больным не подходить. Циник – это (качество) не совместимое с врачом", - сказал Рошаль в ходе прямой онлайн-линии "Диалог поколений. Медицина — мое призвание".
Он отметил, что врач должен не только правильно ставить диагноз и хорошо лечить, он должен чувствовать боль пациента.
"Если человек этой боли не чувствует, значит он циник, хоть и хороший специалист, может быть. Для меня он не является другом, мне с ним не по пути, циникам я говорю до свидания", - подчеркнул Рошаль.
Медики
12:27
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2010005
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Национальная медицинская палатаЛеонид РошальОбщество
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