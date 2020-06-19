Песков ответил на обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными, интересы экономических гигантов находятся под защитой РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Белоруссии, что действиями претендента на пост президента республики, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний, как "Газпром".
Он отметил, что "интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства".
"Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.
Отвечая на уточняющий вопрос о работе между Москвой и Минском по этому вопросу, Песков отметил, что между Москвой и Минском осуществляются регулярные контакты на регулярной основе.
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.
По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.