Песков ответил на обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес российских компаний со стороны Обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными, интересы экономических гигантов находятся под защитой РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Белоруссии , что действиями претендента на пост президента республики, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний, как " Газпром ".

Он отметил, что "интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства".

"Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.

Отвечая на уточняющий вопрос о работе между Москвой и Минском по этому вопросу, Песков отметил, что между Москвой и Минском осуществляются регулярные контакты на регулярной основе.

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.