Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200619/1573179576.html
Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни
Американские ученые выяснили, что по скорости накопления генетических мутаций можно прогнозировать, сколько лет проживет человек. У женщин этот метод позволяет... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:56
риа наука
генетика
старение
биология
здоровье
открытия - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97093/45/970934545_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_f2ebdc722e704e5897fb173bdf4d8f23.jpg
https://ria.ru/20200428/1570662373.html
https://ria.ru/20200310/1568379308.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/97093/45/970934545_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_f2ebdc722e704e5897fb173bdf4d8f23.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/97093/45/970934545_114:0:1934:1365_1400x0_80_0_0_70f76ae5e9b96c29340cd7aa687c7f61.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/97093/45/970934545_342:0:1707:1365_1400x0_80_0_0_1a95b8070d6b9efcafabbb901f467212.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генетика, старение, биология, здоровье, открытия - риа наука, сша

Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни

12:43 19.06.2020 (обновлено: 13:56 19.06.2020)
3131
© Fotolia / 18percentgreyЛаборатория
Лаборатория
© Fotolia / 18percentgrey
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что по скорости накопления генетических мутаций можно прогнозировать, сколько лет проживет человек. У женщин этот метод позволяет также предсказывать период фертильности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Давно известно, что повреждения ДНК в течение жизни происходят постоянно, но у организма есть механизмы восстановления, препятствующие накоплению вредных мутаций. Со временем эти механизмы становятся менее эффективными, поэтому, например, пожилые родители, как правило, передают потомству через зародышевую линию — яйцеклетку и сперму — больше генетических мутаций.
Биологи из Университета Юты и Луисвиллского университета предположили, что скорость, с которой человек приобретает мутации ДНК, может служить биомаркером старения и по ней можно предсказывать продолжительность жизни даже у молодых, а также — фертильности у женщин.
Основой для изучения стал банк данных Центра по изучению человеческого полиморфизма — международного научно-исследовательского генетического института в Париже, играющего ключевую роль во многих крупных исследованиях, способствующих современному пониманию генетики человека.
В выборку попала 41 семья, каждая из трех поколений. Авторы проанализировали последовательности ДНК крови в тройках из 61 пары бабушек и дедушек из первого поколения и одного из их детей.
В лаборатории
28 апреля, 09:36
Российские и литовские ученые придумали "вакцину от старения"
Так, они сравнили мутации, обнаруженные в ДНК представителей обоих поколений, и смогли определить, сколько их каждый из родителей накопил в яйцеклетке или сперме на момент зачатия ребенка, а затем рассчитали количество мутаций и скорость их накопления для второго поколения.
Так как это исследование ретроспективное, ученые имели возможность сопоставить продолжительность жизни с количеством накопленных мутаций не только для старшего, но и для среднего поколения.
Выяснилось, что молодые люди, получившие от родителей меньше мутаций и с меньшей скоростью накапливавшие их при жизни, жили примерно на пять лет дольше, чем те, у кого темп прироста мутаций был выше. Эта разница сравнима с последствиями курения или недостатка физической активности.
"Таким образом, по сравнению с 32-летним мужчиной с 75 мутациями мы ожидаем, что 40-летний мужчина с таким же количеством мутаций будет стареть медленнее и проживет дольше", — приводятся в пресс-релизе Университета Юты слова одного из руководителей исследования, профессора генетики человека, доктора Ричарда Каутона (Richard Cawthon).
"Если результаты подтвердятся другими независимыми исследованиями, это будет иметь колоссальные последствия, — говорит второй руководитель, доктор Линн Джорд (Lynn Jorde). — Это означает, что мы могли бы найти способы исправить себя и жить дольше".
Ученые также обнаружили, что скорость накопления мутаций увеличивается во время или вскоре после полового созревания — это говорит о том, что старение организма начинается уже в подростковом возрасте.
Авторы отмечают и связь скорости накопления мутаций с фертильностью у женщин. Женщины с самыми высокими показателями мутаций имели значительно меньше живорождений и переставали рожать еще в молодом возрасте.
Лабораторные исследования
10 марта, 13:40РИА Наука
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
"Возможность определить, когда начинается старение, как долго женщины могут оставаться фертильными и как долго люди могут прожить, — это потрясающая возможность, — подчеркивает доктор Каутон. — Если мы сможем понять, как биология развития влияет на частоту мутаций в период полового созревания, мы сможем разработать медицинские вмешательства для восстановления репарации ДНК и других гомеостатических механизмов до того состояния, которое было до полового созревания".
Авторы отмечают, что это первое исследование подобного рода, и надеются, что полученные результаты помогут разработать меры по борьбе со старением.
1923104
Обсудить 0
РИА НаукагенетикастарениебиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Лента новостейМолния