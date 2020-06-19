Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

"Те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании. В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", - сказал Песков журналистам.