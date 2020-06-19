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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573179453.html
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество

Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

12:40 19.06.2020 (обновлено: 12:53 19.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании. В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", - сказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
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