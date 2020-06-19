В ряде регионов протестируют всех членов избиркомов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полное тестирование на COVID-19 членов избиркомов, работающих на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, будет проводиться в ряде регионов в зависимости от обстановки, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Когда решалась судьба, на какое число будет перенесено общероссийское голосование, и на совещании у президента, поскольку президенту было очень важно услышать мнение Роспотребнадзора, всех специалистов, исходя из приоритета здоровья и жизни граждан. Тогда мы вместе с Анной Юрьевной Поповой предполагали, что как одна из важных мер должно быть осуществлено тестирование членов комиссий, наблюдателей, максимально. У нас были выпущены рекомендации в середине мая, но нигде не было написано, что оно будет тотальным, но все-таки мы предполагали повсеместное тестирование провести", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что ситуация изменилась и рекомендации потребовали корректировок, 15 июня новые рекомендации разослали регионам.
"Ситуация улучшилась значительно за этот месяц, но в регионах она все-таки очень разная, поэтому мы и откорректировали эти рекомендации, в том числе в том, что касается тестирования. Но мы считаем, что это очень важно, мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации", - добавила Памфилова.
Она пояснила, что в ряде регионов, например, в Дагестане и Марий Эл, предусмотрено полное тестирование организаторов голосования. В части субъектов тестирование пройдет только в эпидемиологически неблагополучных районах либо для членов комиссий старше 60-65 лет.
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