В ряде регионов протестируют всех членов избиркомов

"Ситуация улучшилась значительно за этот месяц, но в регионах она все-таки очень разная, поэтому мы и откорректировали эти рекомендации, в том числе в том, что касается тестирования. Но мы считаем, что это очень важно, мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации", - добавила Памфилова.