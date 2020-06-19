Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573179328.html
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:39
75 лет великой победы
россия
парад победы
дмитрий песков
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022316_0:274:2483:1670_1400x0_80_0_0_df6c414efebe6c0c919d6676bbe70d1b.jpg
https://ria.ru/20200619/1573178883.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022316_0:274:2483:1670_1400x0_80_0_0_df6c414efebe6c0c919d6676bbe70d1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022316_0:0:2227:1670_1400x0_80_0_0_9ed46f95b97b2990baffaf252ec6d32f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022316_273:0:1943:1670_1400x0_80_0_0_4673d8c2c789b273ce14a9591303bc60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парад победы, дмитрий песков, москва, в мире

В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы

12:39 19.06.2020
398
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
"Возможны корректировки списка, мы будем вас информировать", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли быть на параде главы государств, о согласии которых еще не известно.
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
12:33
В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
811002
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыДмитрий ПесковМоскваВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал задержание Бабарико
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве
Зимний отдых в Куршевеле
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"
Лаборатория
Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни
Задержанные украинские корабли
Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией
Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с представителями различных отраслей экономики
Ящик с черешней
Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Лента новостейМолния