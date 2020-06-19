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"Эхо Москвы" оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Мировой судья судебного участка 416 оштрафовала радиостанцию "Эхо Москвы" на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:39
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), медиа - общество

"Эхо Москвы" оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе

12:40 19.06.2020 (обновлено: 13:39 19.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 416 оштрафовала радиостанцию "Эхо Москвы" на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за распространение недостоверной информации, главред "Эха" Алексей Венедиктов заявил, что данное решение радио будет обжаловать.
Как сообщили РИА Новости в суде, радиостанцию и Рувинского признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности).
В обоих случаях назначен минимально возможный штраф - радиостанции грозил штраф до 500 тысяч рублей.
Венедиктов также сообщил о штрафах за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. При этом Венедиктов подчеркнул, что редакция будет обжаловать это решение.
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"Суд оштрафовал "Эхо Москвы" на 200 тыс руб и гл редактора сайта Виталия Рувинского на 60 тыс руб за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Будем обжаловать", - написал Венедиктов в своём телеграм-канале.
Весной Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о новом коронавирусе. В частности, это коснулось "Эха Москвы" и "Говорит Магадан". По информации​ Генпрокуратуры, Соловей заявил, что "в РФ имеется порядка 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч", ему грозит административная ответственность за фейк (до 100 тысяч рублей штрафа).
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Молоток в зале судебных заседаний
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15251106
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФЭхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)Медиа - Общество
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19 июня, 12:44
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2601005
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