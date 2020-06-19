"Эхо Москвы" оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 416 оштрафовала радиостанцию " Мировой судья судебного участка 416 оштрафовала радиостанцию " Эхо Москвы " на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за распространение недостоверной информации, главред "Эха" Алексей Венедиктов заявил, что данное решение радио будет обжаловать.

Как сообщили РИА Новости в суде, радиостанцию и Рувинского признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности).

В обоих случаях назначен минимально возможный штраф - радиостанции грозил штраф до 500 тысяч рублей.

Венедиктов также сообщил о штрафах за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. При этом Венедиктов подчеркнул, что редакция будет обжаловать это решение.

"Суд оштрафовал "Эхо Москвы" на 200 тыс руб и гл редактора сайта Виталия Рувинского на 60 тыс руб за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Будем обжаловать", - написал Венедиктов в своём телеграм-канале.

Весной Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о новом коронавирусе. В частности, это коснулось "Эха Москвы" и "Говорит Магадан". По информации​ Генпрокуратуры , Соловей заявил, что "в РФ имеется порядка 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч", ему грозит административная ответственность за фейк (до 100 тысяч рублей штрафа).