https://ria.ru/20200619/1573179268.html
Путин проведет совещание с представителями различных отраслей экономики
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:38
2020-06-19T12:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в пятницу проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса
, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике главы государства.
Он отметил, что ожидаются доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, представителей Росатома, ФМБА, доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова, представителей сетевых торговых компаний, интернет-магазинов, фармацевтических компаний.
"Будет большое серьезное совещание", - заключил он, добавив, что после этого у президента ожидаются еще несколько мероприятий, но внутреннего характера.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.