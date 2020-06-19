Путин проведет совещание с представителями различных отраслей экономики

"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике главы государства.

"Будет большое серьезное совещание", - заключил он, добавив, что после этого у президента ожидаются еще несколько мероприятий, но внутреннего характера.