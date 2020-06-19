Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573179268.html
Путин проведет совещание с представителями различных отраслей экономики
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий песков
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1400x0_80_0_0_f2e9503fe699c3b457c5779764124749.jpg
https://ria.ru/20200619/1573172386.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1400x0_80_0_0_f2e9503fe699c3b457c5779764124749.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_50a180efe070a507875a0956fca81028.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_342:0:2390:2048_1400x0_80_0_0_bfde67f61607c7ddc11b76aea610cf24.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин проведет совещание с представителями различных отраслей экономики

12:38 19.06.2020 (обновлено: 12:41 19.06.2020)
143
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике главы государства.
Он отметил, что ожидаются доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, представителей Росатома, ФМБА, доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова, представителей сетевых торговых компаний, интернет-магазинов, фармацевтических компаний.
"Будет большое серьезное совещание", - заключил он, добавив, что после этого у президента ожидаются еще несколько мероприятий, но внутреннего характера.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
11:10
Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики
110003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки населения
Кабриолеты Aurus на Красной площади
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
В ряде регионов протестируют всех членов избиркомов
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Путин заслушает доклады о ликвидации разлива топлива под Норильском
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Пожарный
В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"
Республика Тыва
На первом этапе программы развития Тува получит пять миллиардов рублей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал задержание Бабарико
Президент РФ Владимир Путин
Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Лента новостейМолния