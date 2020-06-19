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У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:35
президентская кампания в белоруссии
виталий ермошин
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, виталий ермошин, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков

12:35 19.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа.
"У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико кандидатом Кремля.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.
Андрей Суздальцев
12:01
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Светлана Тихановская
16 июня, 13:44
Тихановская заявила об угрозах из-за участия в выборах в Белоруссии
1210002
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Президентская кампания в БелоруссииВиталий ЕрмошинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
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