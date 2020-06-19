У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков

"У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико кандидатом Кремля.