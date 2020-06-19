Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай поддерживает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.
"Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
По замечанию президента России, необходима возможность открытого разговора о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами.