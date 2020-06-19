Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573179136.html
Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"
Китай поддерживает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:35
чжао лицзянь
россия
мид кнр
владимир путин
китай
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://ria.ru/20200618/1573153856.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568551571.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_282:241:2692:2048_1400x0_80_0_0_e06fcbcb93caf2591c350cadbe1561dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_432:356:2124:2048_1400x0_80_0_0_71d6e9d198c6bd62f18dac33db102cf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, россия, мид кнр, владимир путин, китай, оон, в мире

Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"

12:35 19.06.2020
236
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай поддерживает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:33
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
По замечанию президента России, необходима возможность открытого разговора о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
13 марта, 14:20
Британия поддержала идею Путина о встрече "пятерки" Совбеза ООН
1110000
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньРоссияМИД КНРВладимир ПутинКитайООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
У России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, заявил Песков
Кабриолеты Aurus на Красной площади
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал задержание Бабарико
Зимний отдых в Куршевеле
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о запретах отменять парады Победы
Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России: резолюция МАГАТЭ по Ирану может усугубить ситуацию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки населения
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Путин заслушает доклады о ликвидации разлива топлива под Норильском
Ящик с черешней
Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Лента новостейМолния