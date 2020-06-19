Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве

"Стороны выразили интерес во всестороннем углублении двустороннего сотрудничества не только на уровне министерств, но и по всему спектру двусторонних отношений. Егор Божок пригласил Мигеля Бергера посетить Украину, как только позволит ситуация вокруг пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.