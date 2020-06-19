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Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил госсекретаря МИД Германии Мигеля Бергера посетить Киев и обсудил с ним визит в страну немецкого... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:34
дмитрий кулеба
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий кулеба, егор божок, хайко маас, донбасс, германия, украина, в мире

Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве

12:34 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил госсекретаря МИД Германии Мигеля Бергера посетить Киев и обсудил с ним визит в страну немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, в том числе его поездку в Донбасс, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Стороны выразили интерес во всестороннем углублении двустороннего сотрудничества не только на уровне министерств, но и по всему спектру двусторонних отношений. Егор Божок пригласил Мигеля Бергера посетить Украину, как только позволит ситуация вокруг пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили визит на Украину Мааса по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. "В том числе их совместную поездку в Донбасс для ознакомления с политикой безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуацией", - добавили в ведомстве.
Также замминистра поблагодарил немецкую сторону за финансовую и техническую помощь Украине, выразил надежду на скорейшее согласование сторонами всех технических вопросов с целью получения Украиной от ФРГ помощи в объеме 150 миллионов евро на преодоление последствий эпидемии коронавируса.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Дмитрий КулебаЕгор БожокХайко МаасДонбассГерманияУкраинаВ мире
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