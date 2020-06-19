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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573178990.html
В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Игнатьева
В Кремле соболезнуют всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Игнатьева

12:34 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле соболезнуют всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.
"Это, безусловно, очень печальные новости, поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии", - сказал Песков журналистам.
"Каких-то специальных заявлений президента не планируется", - добавил он.
Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, как протекало заболевание Игнатьева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Михаил Игнатьев
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Биография Михаила Игнатьева
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