В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Игнатьева

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле соболезнуют всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.
"Это, безусловно, очень печальные новости, поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии", - сказал Песков журналистам.
"Каких-то специальных заявлений президента не планируется", - добавил он.
Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, как протекало заболевание Игнатьева.
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