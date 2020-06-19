https://ria.ru/20200619/1573178883.html
В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
Министерство обороны России принимает все необходимые эпидемиологические меры безопасности в ходе подготовки и организации парада Победы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:33
2020-06-19T12:33
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200619/1573170738.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, общество