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В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы
Министерство обороны России принимает все необходимые эпидемиологические меры безопасности в ходе подготовки и организации парада Победы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:33
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы

12:33 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны России принимает все необходимые эпидемиологические меры безопасности в ходе подготовки и организации парада Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не входит в наши функции, следить за тем, как происходит подготовка к параду, этим занимается министерство обороны РФ... Министерство обороны принимает все необходимые меры безопасности эпидемиологической в ходе организации, подготовки и проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле, как проходят репетиции парада и как на них соблюдаются меры безопасности.
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Отвечая на вопрос о том, отчитывается ли перед Кремлем Минобороны, Песков отметил, что министерство обороны "не должно отчитываться по этому поводу".
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковОбщество
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