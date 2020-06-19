В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы

"Это не входит в наши функции, следить за тем, как происходит подготовка к параду, этим занимается министерство обороны РФ... Министерство обороны принимает все необходимые меры безопасности эпидемиологической в ходе организации, подготовки и проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле, как проходят репетиции парада и как на них соблюдаются меры безопасности.