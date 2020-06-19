ОП не должна обладать правом законодательной инициативы, считает Фадеев

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата не должна обладать правом законодательной инициативы, поскольку ее сила - во мнении, а не в законе, считает экс-секретарь ОП РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Многие упрекали, что у Общественной палаты нет права законодательной инициативы. Я участвовал в создании ОП 15 лет назад... И я всегда был против того, чтобы у палаты было законодательное право... Если у палаты будет такое право, то она потеряет свою главную силу", - сказал Фадеев на заседании палаты.
По его мнению, сила государства заключается в законе, а сила народа - во мнении. Общественная палата находится "со стороны народа", отметил Фадеев, и она должна выражать мнение народа по поводу законопроектов, по поводу стратегий развития государства.
16 июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.