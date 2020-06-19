ОП не должна обладать правом законодательной инициативы, считает Фадеев

"Многие упрекали, что у Общественной палаты нет права законодательной инициативы. Я участвовал в создании ОП 15 лет назад... И я всегда был против того, чтобы у палаты было законодательное право... Если у палаты будет такое право, то она потеряет свою главную силу", - сказал Фадеев на заседании палаты.