Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573178472.html
Концентрация железа в Умбозере превысила норму в три раза
Предельно допустимая концентрация железа в месте появления обширного пятна бирюзового цвета в акватории Умбозеро в Мурманской области превышает норму в три... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:28
новости - экология
северо-западная фосфорная компания
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001795.html
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_7d7ccba1532340a0d82d936dc69ac92c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_100:0:700:600_1400x0_80_0_0_6fbdc67b9606304454863590a4085bd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, северо-западная фосфорная компания, мурманская область, происшествия

Концентрация железа в Умбозере превысила норму в три раза

12:28 19.06.2020
151
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация железа в месте появления обширного пятна бирюзового цвета в акватории Умбозеро в Мурманской области превышает норму в три раза, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега. Первые пробы воды, взятые в акватории реки Вуоннемйок, показали превышение предельно допустимой концентрации алюминия в 67 раз.
"По результатам взятых проб в воде зафиксировано превышение ПДК железа в три раза", - сказал собеседник агентства, добавив, что для рыбохозяйственной деятельности данные показатели не превышены.
Он уточнил, что всего отобрано 14 проб, шесть из них - из водохозяйственных систем Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", две – выше по течению реки Вуоннемйок, пять – из ближайших водных объектов, еще одна - возле моста через Вуоннемйок.
"Результаты проб, взятых в месте нахождения взвеси, будут готовы 19 июня", - добавил собеседник агентства.
Промышленный порт Череповецкого металлургического комбината
16 июня, 14:10
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
000351
Обсудить 0
Новости - ЭкологияСеверо-Западная фосфорная компанияМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
Губернатор рассказал о ситуации с пятном на Умбозере под Мурманском
Зимний отдых в Куршевеле
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
ОП не должна обладать правом законодательной инициативы, считает Фадеев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Путин заслушает доклады о ликвидации разлива топлива под Норильском
Медики
ЕР предложила оказывать врачам внеочередную медицинскую помощь
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Пожарный
В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины
Лаборатория
Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Задержанные украинские корабли
Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии посетит Донбасс, заявили в Киеве
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
Лента новостейМолния