https://ria.ru/20200619/1573178472.html
Концентрация железа в Умбозере превысила норму в три раза
Предельно допустимая концентрация железа в месте появления обширного пятна бирюзового цвета в акватории Умбозеро в Мурманской области превышает норму в три... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:28
2020-06-19T12:28
новости - экология
северо-западная фосфорная компания
мурманская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости - экология, северо-западная фосфорная компания, мурманская область, происшествия
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Предельно допустимая концентрация железа в месте появления обширного пятна бирюзового цвета в акватории Умбозеро в Мурманской области
превышает норму в три раза, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега. Первые пробы воды, взятые в акватории реки Вуоннемйок, показали превышение предельно допустимой концентрации алюминия в 67 раз.
"По результатам взятых проб в воде зафиксировано превышение ПДК железа в три раза", - сказал собеседник агентства, добавив, что для рыбохозяйственной деятельности данные показатели не превышены.
Он уточнил, что всего отобрано 14 проб, шесть из них - из водохозяйственных систем Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания
", две – выше по течению реки Вуоннемйок, пять – из ближайших водных объектов, еще одна - возле моста через Вуоннемйок.
"Результаты проб, взятых в месте нахождения взвеси, будут готовы 19 июня", - добавил собеседник агентства.