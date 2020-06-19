https://ria.ru/20200619/1573178437.html
В Калининграде начали принимать документы на визу в Литву
В Калининграде 19 июня, открывается объединенный визовый центр, в котором можно будет получить разрешение на въезд в Литву, сообщает VFS Global. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:58
2020-06-19T13:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Калининграде 19 июня, открывается объединенный визовый центр, в котором можно будет получить разрешение на въезд в Литву, сообщает VFS Global.
Он будет принимать документы от жителей Калининградской области по пятницам и только по обязательной предварительной записи на сайте.
Все посетители должны будут пройти проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья.
Кроме того, все сотрудники центра соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов, регулярное мытье рук, дистанция. Также они могут просить клиентов избегать скопления людей в центре.