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В Калининграде начали принимать документы на визу в Литву
В Калининграде 19 июня, открывается объединенный визовый центр, в котором можно будет получить разрешение на въезд в Литву, сообщает VFS Global. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:58
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Калининграде начали принимать документы на визу в Литву

13:58 19.06.2020
493
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Калининграде 19 июня, открывается объединенный визовый центр, в котором можно будет получить разрешение на въезд в Литву, сообщает VFS Global.
Он будет принимать документы от жителей Калининградской области по пятницам и только по обязательной предварительной записи на сайте.
Все посетители должны будут пройти проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья.
Кроме того, все сотрудники центра соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов, регулярное мытье рук, дистанция. Также они могут просить клиентов избегать скопления людей в центре.
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