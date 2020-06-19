В Калининграде начали принимать документы на визу в Литву

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Калининграде 19 июня, открывается объединенный визовый центр, в котором можно будет получить разрешение на въезд в Литву, сообщает VFS Global.

Он будет принимать документы от жителей Калининградской области по пятницам и только по обязательной предварительной записи на сайте.

Все посетители должны будут пройти проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья.