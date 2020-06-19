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ЕР предложила оказывать врачам внеочередную медицинскую помощь
"Единая Россия" предлагает оказывать врачам в РФ внеочередную медицинскую и психологическую помощь, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:01
россия
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общество
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353
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россия, единая россия, общество

ЕР предложила оказывать врачам внеочередную медицинскую помощь

12:27 19.06.2020 (обновлено: 13:01 19.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает оказывать врачам в РФ внеочередную медицинскую и психологическую помощь, сообщила пресс-служба партии.
Письмо с предложениями по допподдержке врачей в РФ партия направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.
"В частности, партия предлагает правительству рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ предоставлять медицинским работникам внеочередную медпомощь и обследование в медицинских организациях государственной системы здравоохранения региона, в том числе после их выхода на пенсию", - говорится в сообщении.
Кроме того, "Единая Россия" рекомендует создать службу психологической поддержки медперсонала и обеспечить врачам доступ к высококвалифицированной психологической помощи.
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"Прошу вас поддержать и дать поручение о дальнейшей реализации данных предложений. "Единая Россия" готова обеспечить их законодательное сопровождение на федеральном и региональном уровнях", –отмечается в обращении от имени секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
Ранее в ходе онлайн-совещания с Минздравом партия предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон "Об основах здоровья граждан". Кроме того, в ЕР предложили включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко эти инициативы поддержал.
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РоссияЕдиная РоссияОбщество
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