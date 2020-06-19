ЕР предложила оказывать врачам внеочередную медицинскую помощь

"В частности, партия предлагает правительству рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ предоставлять медицинским работникам внеочередную медпомощь и обследование в медицинских организациях государственной системы здравоохранения региона, в том числе после их выхода на пенсию", - говорится в сообщении.