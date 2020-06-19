В Воронежской области число жертв коронавируса выросло до 30

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло с 28 до 30, выздоровели свыше 2,8 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 5461 человека. Скончались 28 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2616.
"Воронежская область, 11:50 (мск), пятница, 19 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 2 861. Умерли: 30", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но на следующий день число новых случаев выросло до 203.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.