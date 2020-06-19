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"Союзмультфильм": Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить
Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить, образ персонажа будет формироваться при помощи других символов, сообщил директор киностудии "Союзмультфильм"... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:24
культура
борис машковцев
союзмультфильм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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борис машковцев, союзмультфильм

"Союзмультфильм": Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить

12:25 19.06.2020 (обновлено: 13:24 19.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить, образ персонажа будет формироваться при помощи других символов, сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила изображение трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!". Ими стали барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультсериала, который будет создан в формате квази-3D, первые серии выйдут уже в этом году.
"В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего", - сообщил Машковцев, отметив, что дело не в курении, а в том, какую информацию о герое необходимо сообщить.
По его мнению, сегодня зрители совершенно по-другому будут оценивать курение Волка. "Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы", - рассказал он.
Новые герои мультфильма Ну, погоди!: барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу
Вчера, 07:09Культура
"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Машковцев пояснил, что для него Волк "исходно не является олицетворением зла", герои являются просто носителями масок, их необъяснимая, но очевидная задача в том, что один догоняет, а другой убегает.
Он также отметил, что общая формула мультфильма сохранится, однако какие-то нюансы поменяются, так как над разработкой мультфильма сейчас работают другие люди. "Многие вещи, которые мы делаем, мы их делаем неосознанно. Мы даже не понимаем, что мы что-то добавили, какой-то ингредиент, которого не было, его никто никогда не сформулирует, но подсознательно это будет восприниматься иначе", - отметил он, добавив, что герои будут отражать актуальную реальность.
Актеры для озвучки героев еще не выбраны, студия проводит кастинг, причем на студии не стремятся имитировать голоса классических героев. "Имитировать не будем. Идет кастинг", - сообщил Машковцев.
На вопрос о том, почему новые герои мультфильма получили такие имена, Машковцев ответил, что сериал будет немым, возможно, не будет повода называть персонажей внутри серии. Он добавил, что имена придуманы для удобства сценаристов и на тот случай, если герои будут существовать вне мультфильма.
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
5 июня, 13:32Культура
В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"
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КультураБорис МашковцевСоюзмультфильм
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