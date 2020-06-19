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Оперштаб в Ингушетии рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Двадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:25
2020-06-19T12:25
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НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости.
Двадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии
находятся в реанимации, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2725 случаев заболевания коронавирусом
, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 340 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 187, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая семерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлено 2755 впервые установленных диагнозов COVID-19, за сутки – 30. Выздоровели всего 2224 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6556 человек, остаются под наблюдением 675 человек, в том числе 335 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.