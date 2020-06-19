Оперштаб в Ингушетии рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Двадцать пациентов с коронавирусом в Двадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2725 случаев заболевания коронавирусом , скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 340 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 187, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая семерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлено 2755 впервые установленных диагнозов COVID-19, за сутки – 30. Выздоровели всего 2224 человека.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6556 человек, остаются под наблюдением 675 человек, в том числе 335 – в условиях самоизоляции на дому.