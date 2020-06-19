Офис Кочаряна заявил о желании крупных бизнесменов выплатить его залог

"После оглашения решения (суда -ред.) мы получили многочисленные звонки, без преувеличения, от сотен людей, которые выразили свою готовность оказать содействие в выплате залога, каждый в рамках своих возможностей. Сообщаем, что готовность участвовать в выплате залога выразили несколько крупных предпринимателей и благотворителей, имена которых опубликуем в ближайшее время", - говорится в заявлении Согомоняна, текст которого размещен на странице бывшего президента в Facebook. Сумму залога он назвал беспрецедентным в истории Армении.