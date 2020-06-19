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Офис Кочаряна заявил о желании крупных бизнесменов выплатить его залог
Руководитель офиса экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сообщил о готовности ряда крупных бизнесменов и благотворителей помочь в выплате... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:25
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353
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Офис Кочаряна заявил о желании крупных бизнесменов выплатить его залог

12:25 19.06.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Руководитель офиса экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сообщил о готовности ряда крупных бизнесменов и благотворителей помочь в выплате залога за освобождение бывшего главы государства.
Восемнадцатого июня судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
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"После оглашения решения (суда -ред.) мы получили многочисленные звонки, без преувеличения, от сотен людей, которые выразили свою готовность оказать содействие в выплате залога, каждый в рамках своих возможностей. Сообщаем, что готовность участвовать в выплате залога выразили несколько крупных предпринимателей и благотворителей, имена которых опубликуем в ближайшее время", - говорится в заявлении Согомоняна, текст которого размещен на странице бывшего президента в Facebook. Сумму залога он назвал беспрецедентным в истории Армении.
При этом Согомонян выразил благодарность всем за содействие бывшему президенту от имени самого Кочаряна, его семьи и офиса. "Уверен, что произошедшее (освобождение Кочаряна – ред) – лишь первый шаг к восстановлению справедливости", - отметил Согомонян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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