https://ria.ru/20200619/1573178133.html
Губернатор рассказал о ситуации с пятном на Умбозере под Мурманском
Образовавшееся на Умбозере бирюзовое пятно, по предварительным данным, не наносит ущерб природе и не является опасным для человека, а является результатом схода РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:23
2020-06-19T14:11
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мурманская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости.
Образовавшееся на Умбозере бирюзовое пятно, по предварительным данным, не наносит ущерб природе и не является опасным для человека, а является результатом схода селя, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис
.
Несколько дней назад на Умбозере в Мурманской области
появилось бирюзовое пятно неясного происхождения, специалисты сделали забор проб и отслеживают ситуацию. Забор питьевой воды для жителей близлежащих поселков производится более чем в 100 километрах от места пятна.
Как сообщил Чибис, ситуация находится у него на контроле. По его данным, Росприроднадзор
и экологи склоняются к мнению, что источником загрязнения являются не промышленные предприятия, однако необходимо дождаться результатов других анализов.
"Идет забор проб постоянный. Предполагается, с высокой долей вероятности, четкого подтверждения нет, только версия – Кольский научный центр и экологи фиксируют, что из-за большого объема снега и резкого таяния селевой поток принес большую концентрацию алюминия. При этом анализ Росприроднадзора показывает, что ущерба для природы коллеги не видят", - сказал Чибис.
Он добавил, что подобная ситуация происходила 10 лет назад. По его словам, сейчас нужно дождаться результатов анализов. "Населению ничего не угрожает, идет ежечасный контроль, возможные варианты обеспечения водой населенных пунктов есть. Мы беспокоимся за природу, но наука и лаборатории подтвердили, что, скорее всего, вреда это не принесет, взвесь осядет на дне", - пояснил Чибис, добавив, что уровень концентрации алюминия радикально снижается, причин для беспокойства наука не видит.