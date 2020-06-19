Губернатор рассказал о ситуации с пятном на Умбозере под Мурманском

"Идет забор проб постоянный. Предполагается, с высокой долей вероятности, четкого подтверждения нет, только версия – Кольский научный центр и экологи фиксируют, что из-за большого объема снега и резкого таяния селевой поток принес большую концентрацию алюминия. При этом анализ Росприроднадзора показывает, что ущерба для природы коллеги не видят", - сказал Чибис.

Он добавил, что подобная ситуация происходила 10 лет назад. По его словам, сейчас нужно дождаться результатов анализов. "Населению ничего не угрожает, идет ежечасный контроль, возможные варианты обеспечения водой населенных пунктов есть. Мы беспокоимся за природу, но наука и лаборатории подтвердили, что, скорее всего, вреда это не принесет, взвесь осядет на дне", - пояснил Чибис, добавив, что уровень концентрации алюминия радикально снижается, причин для беспокойства наука не видит.