В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом

Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.