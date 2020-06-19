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В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 64 человека, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алапаевск, красноуфимск, кировград

В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом

12:20 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 64 человека, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 64", - говорится в сообщении.
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За сутки в Свердловской области выявлено 254 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского, Режевского городских округов, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.
Всего в регионе зарегистрирован 10501 случай новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
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Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 207 человек. Всего уральские врачи вылечили 5060 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлапаевскКрасноуфимскКировград
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