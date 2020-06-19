Число жертв коронавируса в вооруженных силах Украины достигло пяти

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Пятый летальный случай в результате заражения Пятый летальный случай в результате заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины , за минувшие сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ

"В вооруженных силах Украины зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. Военнослужащий болел с 4 июня… По имеющейся информации, у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, были сопутствующие заболевания… За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 242 человека. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 386 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34 984, умерли 985 человек, 16 033 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.