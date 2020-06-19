https://ria.ru/20200619/1573177888.html
Число жертв коронавируса в вооруженных силах Украины достигло пяти
Пятый летальный случай в результате заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины, за минувшие сутки выявили 11 новых случаев COVID-19,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:19
2020-06-19T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости.
Пятый летальный случай в результате заражения коронавирусом
зафиксировали в вооруженных силах Украины
, за минувшие сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ
.
"В вооруженных силах Украины зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. Военнослужащий болел с 4 июня… По имеющейся информации, у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, были сопутствующие заболевания… За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 242 человека. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 386 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34 984, умерли 985 человек, 16 033 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.