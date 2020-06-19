Гонка конкурентов: эксперты рассказали о продажах туров на Черное море

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какое направление популярнее у туристов – Сочи или Крым, Эксперты рассказали, какое направление популярнее у туристов – Сочи или Крым, сообщает Rata News.

По словам специалистов, после того, как стало известно, что с 1 июля гости со всех регионов России смогут приезжать в Крым, продажи туров на полуостров сразу выросли.

"Крымом интересуются активнее, чем Сочи. Но по обоим направлениям остается немалый процент желающих аннулировать путевки на июль-август, пусть и не так много, как сразу после введения карантина. Туристы признаются, что боятся ехать не из страха заболеть, а именно из-за опасений оказаться на две недели в обсервации", – уточнила Елена Савченко, заместитель генерального директора крупной туркомпании.

Также люди беспокоятся по поводу справок об отсутствии вируса и эпидокружении, обязательных для заселения в санатории, хотя в отелях они не требуются. "Надеются, что справки отменят. Сделать тесты на семью выходит очень дорого. Да и не так просто это, если живешь не в Москве", – подчеркнула эксперт.

Генеральный директор крупного российского туроператора Сергей Ромашкин убежден в необходимости унификации требований Роспотребнадзора для всех объектов размещения.

"Режим ограничений смягчается, а справки для санаториев загадочным образом никто не отменяет. А вот для отелей они изначально регламентом Роспотребнадзора не предусматривались, — говорит эксперт. — Крымские и краснодарские санатории возмущены этим требованием, ведь отели теперь получат всех туристов, раз туда можно заезжать без тестов. Надо срочно отменять это положение, иначе санатории окажутся на обочине сезона".

Президент группы туркомпаний Борис Зелинский согласен, что правила для гостиниц и санаториев нужно уравнять. При этом он отметил, что в целом объемы продаж крымских курортов за последние 10 дней выросли в шесть-семь раз. Компания вышла примерно на 80 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года.