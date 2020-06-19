Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200619/1573177876.html
Гонка конкурентов: эксперты рассказали о продажах туров на Черное море
Эксперты рассказали, какое направление популярнее у туристов – Сочи или Крым, сообщает Rata News. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:10
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
отели
черное море
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792343_0:0:3195:1797_1400x0_80_0_0_2703f865cc766ebf2736e65e0c96043e.jpg
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
https://ria.ru/20200619/1572739642.html
черное море
сочи
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792343_0:0:3195:1797_1400x0_80_0_0_2703f865cc766ebf2736e65e0c96043e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792343_5:0:2734:2047_1400x0_80_0_0_25bf390f294c9dad3a1994289b1fb8a9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792343_346:0:2393:2047_1400x0_80_0_0_ec9bc21c3f43d505ff729edb5cccdd79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, отели, черное море, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, республика крым

Гонка конкурентов: эксперты рассказали о продажах туров на Черное море

13:10 19.06.2020
238
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какое направление популярнее у туристов – Сочи или Крым, сообщает Rata News.
По словам специалистов, после того, как стало известно, что с 1 июля гости со всех регионов России смогут приезжать в Крым, продажи туров на полуостров сразу выросли.
"Крымом интересуются активнее, чем Сочи. Но по обоим направлениям остается немалый процент желающих аннулировать путевки на июль-август, пусть и не так много, как сразу после введения карантина. Туристы признаются, что боятся ехать не из страха заболеть, а именно из-за опасений оказаться на две недели в обсервации", – уточнила Елена Савченко, заместитель генерального директора крупной туркомпании.
Также люди беспокоятся по поводу справок об отсутствии вируса и эпидокружении, обязательных для заселения в санатории, хотя в отелях они не требуются. "Надеются, что справки отменят. Сделать тесты на семью выходит очень дорого. Да и не так просто это, если живешь не в Москве", – подчеркнула эксперт.
Генеральный директор крупного российского туроператора Сергей Ромашкин убежден в необходимости унификации требований Роспотребнадзора для всех объектов размещения.
"Режим ограничений смягчается, а справки для санаториев загадочным образом никто не отменяет. А вот для отелей они изначально регламентом Роспотребнадзора не предусматривались, — говорит эксперт. — Крымские и краснодарские санатории возмущены этим требованием, ведь отели теперь получат всех туристов, раз туда можно заезжать без тестов. Надо срочно отменять это положение, иначе санатории окажутся на обочине сезона".
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
Президент группы туркомпаний Борис Зелинский согласен, что правила для гостиниц и санаториев нужно уравнять. При этом он отметил, что в целом объемы продаж крымских курортов за последние 10 дней выросли в шесть-семь раз. Компания вышла примерно на 80 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года.
"Это не даст такой же загрузки, потому что тогда заезды с 1 июля мы продавали за полгода. Но темп продаж нас сейчас радует, – сказал гендиректор Сергей Ромашкин. – Кто первым масштабно откроется для туристов, тот и получит призы сезона. И если на старте Сочи на корпус обошел Крым, то сейчас Крым на два корпуса вырвался вперед. Интересно наблюдать за гонкой рыночных конкурентов".
Отдыхающие на пляже в Ялте
08:00Туризм
Море, кафе, любовь! Как живет Ялта после карантина и с туристами
000001
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмОтелиЧерное мореНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиРеспублика Крым
Рекомендуем
Задержанные украинские корабли
Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор подал документы для выдвижения кандидатом на выборы
Константин Косачев
Россия готовит доклад о нарушении прав на свободу передвижения в ЕС
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 469
Республика Тыва
На первом этапе программы развития Тува получит пять миллиардов рублей
Виктор Бабарико
Имущество семьи претендента в президенты Белоруссии Бабарико арестовали
Расследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник
Михаил Ведерников
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Продюсер Иосиф Пригожин
Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
В ПЦУ прокомментировали возбуждение дела против Порошенко
Михаил Игнатьев
Стали известны дата и место похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома произошел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
Лента новостейМолния