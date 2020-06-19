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В Израиле с вечера четверга выявили более 200 случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло с вечера четверга на 207 и составило в пятницу утром 20 217, ни один пациент с таким диагнозом не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:16
2020-06-19T12:16
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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израиль
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663474_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_108d593b6b0fb60de8b42874ef5fda7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире