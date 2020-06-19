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Распространение нового коронавируса
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В Израиле с вечера четверга выявили более 200 случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло с вечера четверга на 207 и составило в пятницу утром 20 217, ни один пациент с таким диагнозом не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:16
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле с вечера четверга выявили более 200 случаев коронавируса

12:16 19.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло с вечера четверга на 207 и составило в пятницу утром 20 217, ни один пациент с таким диагнозом не скончался, количество смертей по-прежнему 303, сообщает министерство здравоохранения страны.
По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом инфицированы 4354 человека, 38 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
При этом 15 563 пациента выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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