В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, всего умерли 16 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 54 лет с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение 12 дней он находился на ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2480); 50 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1454). Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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