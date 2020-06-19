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В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, всего умерли 16 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

12:16 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, всего умерли 16 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 54 лет с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение 12 дней он находился на ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2480); 50 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1454). Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская область
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