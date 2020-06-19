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ГП Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело по Белгазпромбанку
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", их деяния создали "реальную угрозу интересам РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:14
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр конюк
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр конюк, белоруссия, в мире

ГП Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело по Белгазпромбанку

12:14 19.06.2020
472
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
Ранее в пятницу в Комитете госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости заявили, что материалы уголовных дел в отношении претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и еще ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка переданы в Генпрокуратуру.
По словам Конюка, слова которого приводит госагентство Белта, в Генпрокуратуре в соответствии с законодательством рассмотрены материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из департамента финрасследований (ДФР) КГК для определения подследственности.
"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса", - заявил Конюк.
По его словам, "преступные деяния" фигурантов "дела Белгазпромбанка" создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" Белоруссии как в финансовой, так и иных сферах.
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