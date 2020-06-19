ГП Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело по Белгазпромбанку

По словам Конюка, слова которого приводит госагентство Белта, в Генпрокуратуре в соответствии с законодательством рассмотрены материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из департамента финрасследований (ДФР) КГК для определения подследственности.

"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса", - заявил Конюк.