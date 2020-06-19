Расследовать "дело Белгазпромбанка" поручили КГБ Белоруссии

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
Ранее в Комитете госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости заявили, что материалы уголовных дел в отношении Бабарико и еще ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка переданы в Генпрокуратуру. Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила еще одно уголовное дело.
"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах… Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси", - приводит слова Конюка Sputnik Беларусь.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который, как и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, участвует в президентских выборах 2020 года. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.