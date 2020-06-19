Расследовать "дело Белгазпромбанка" поручили КГБ Белоруссии

Ранее в Комитете госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости заявили, что материалы уголовных дел в отношении Бабарико и еще ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка переданы в Генпрокуратуру. Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила еще одно уголовное дело.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.