Более половины россиян доверяют главе ЦИК Памфиловой, показал опрос

Отмечается, что 88% респондентов знают о существовании такого органа, как Центризбирком - чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше (по 93%), 12% впервые о нем слышат. При этом 36% россиян считают Центризбирком главным органом, обеспечивающим соблюдение избирательных прав, 33% полагают, что он играет важную роль в обеспечении избирательных прав граждан наряду с другими органами, 21% - что он не играет значительной роли в обеспечении избирательных прав граждан, 10% затруднились ответить.