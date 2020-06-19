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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573177419.html
Более половины россиян доверяют главе ЦИК Памфиловой, показал опрос
Более половины россиян доверяют председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, 36% граждан считают Центризбирком главным органом, обеспечивающим соблюдение избирательных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:11
россия
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
вциом
цик рф
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1400x0_80_0_0_2da60cda0794af3587e8448f21ce758c.jpg
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РИА Новости
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россия, элла памфилова, конституция рф, вциом, цик рф

Более половины россиян доверяют главе ЦИК Памфиловой, показал опрос

12:11 19.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более половины россиян доверяют председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, 36% граждан считают Центризбирком главным органом, обеспечивающим соблюдение избирательных прав, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, 51% опрошенных в разной степени доверяет Памфиловой, 29% - скорее или совсем не доверяют, 10% не знают такого политика, 9% затруднились ответить. Также 43% скорее положительно относятся к главе ЦИК, 19% - скорее отрицательно, 13% - скорее безразлично, 25% затруднились ответить.
Отмечается, что 88% респондентов знают о существовании такого органа, как Центризбирком - чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше (по 93%), 12% впервые о нем слышат. При этом 36% россиян считают Центризбирком главным органом, обеспечивающим соблюдение избирательных прав, 33% полагают, что он играет важную роль в обеспечении избирательных прав граждан наряду с другими органами, 21% - что он не играет значительной роли в обеспечении избирательных прав граждан, 10% затруднились ответить.
По мнению 75% граждан, ЦИК скорее хорошо справляется с информированием россиян о самих выборах, 74% высоко оценивают информирование о дате проведения голосования, 73% - информирование о возможных способах голосования, 71% - информирование об организации выборов, местах расположения участков.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
11 июня, 12:34Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова опровергла сообщения о "принуждении" к голосованию по поправкам
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая и 15 июня. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
8300428
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФВЦИОМЦИК РФ
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