https://ria.ru/20200619/1573177362.html
Источник: проект резолюции по Ирану внес раскол в работу совета МАГАТЭ
Проект резолюции Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) о доступе к двум атомным объектам в Иране внес раскол в работу совета управляющих МАГАТЭ,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:11
2020-06-19T12:11
магатэ
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, иран, в мире