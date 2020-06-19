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Источник: проект резолюции по Ирану внес раскол в работу совета МАГАТЭ
Проект резолюции Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) о доступе к двум атомным объектам в Иране внес раскол в работу совета управляющих МАГАТЭ,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:11
магатэ
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
магатэ, иран, в мире

Источник: проект резолюции по Ирану внес раскол в работу совета МАГАТЭ

12:11 19.06.2020
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© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Проект резолюции Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) о доступе к двум атомным объектам в Иране внес раскол в работу совета управляющих МАГАТЭ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу принял данный проект резолюции.
"Проект резолюции внес раскол в совет управляющих", - сообщил источник.
По его словам, проект не нашел всеобщего одобрения, многие воздержались, Россия и Китай проголосовали против.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
16 июня, 14:07
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