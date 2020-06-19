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Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Статья президента РФ Владимира Путина будет неверно истолкована на Западе: ее сочтут конфронтационной, хотя, по сути, российский лидер протягивает руку... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:08
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
александр рар
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/106757/41/1067574108_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_62ec75388fcff2221857b7b93b6f03ea.jpg
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РИА Новости
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вторая мировая война (1939-1945), александр рар, владимир путин, ссср

Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу

12:08 19.06.2020
2513
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Рар
Александр Рар
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Рар. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина будет неверно истолкована на Западе: ее сочтут конфронтационной, хотя, по сути, российский лидер протягивает руку международным партнерам, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Она носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Путин, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.
"К сожалению, эту статью сочтут на Западе конфронтационной, обвинят Россию в намерении переписать историю и переосмыслить пакт Молотова-Риббентропа в своих интересах. Но правда состоит в том, что статья Путина предлагает другой взгляд, основания для разговора между историками, она содержит новые и очень важные исторические факты о тяжелых 1938 и 1939 годах", - сказал Рар.
"Считаю, что эта статья - это протянутая рука с российской стороны Западу с тем, чтобы не скатиться в пропаганду касательно истории Второй мировой войны, а вести основанный на фактах, опубликованных сегодня впервые документах того времени диалог, который привел бы к реалистическому и верному пониманию случившегося", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
11:22
Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу
По словам эксперта, на Западе "сегодня забыт или больше не пользуется популярностью" исторический факт о том, что Великобритания, Франция и Польша "сначала теснейшим образом сотрудничали с Гитлером при разделе Чехии и аншлюсе Австрии". В этой связи Москва стремится к тому, чтобы "история не была использована против нее, как оружие, в частности, легитимизируя расширение НАТО на Восток", учитывая тот факт, что Россия сегодня воспринимается на Западе как страна-наследница СССР.
Рар подчеркнул, что "исторический дискурс или диалог сейчас крайне важен, более важен, чем в прошлые годы", и он должен идти "на основе фактов, а не каких-то предположений или пропаганды, чтобы установить, по возможности, истинную историю ХХ века".
"В конце концов, политическое предложение, которое содержится в статье Путина, очень важно - нужно приложить все силы, чтобы преодолеть новый хаос в международных отношениях. Монополярный мир становится многополярным, и Запад, постоянные члены СБ ООН должны хорошо представлять себе, как коллективными усилиями обеспечить стабильность нового миропорядка", - сказал Рар.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Станислав Бышок
11:2475 лет Великой Победы
Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Александр РарВладимир ПутинСССР
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