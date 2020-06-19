Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Статья президента РФ Владимира Путина будет неверно истолкована на Западе: ее сочтут конфронтационной, хотя, по сути, российский лидер протягивает руку международным партнерам, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар

Путин написал статью о Второй мировой войне. Она носит название " Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны ". Путин, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.

"К сожалению, эту статью сочтут на Западе конфронтационной, обвинят Россию в намерении переписать историю и переосмыслить пакт Молотова-Риббентропа в своих интересах. Но правда состоит в том, что статья Путина предлагает другой взгляд, основания для разговора между историками, она содержит новые и очень важные исторические факты о тяжелых 1938 и 1939 годах", - сказал Рар.

"Считаю, что эта статья - это протянутая рука с российской стороны Западу с тем, чтобы не скатиться в пропаганду касательно истории Второй мировой войны, а вести основанный на фактах, опубликованных сегодня впервые документах того времени диалог, который привел бы к реалистическому и верному пониманию случившегося", - добавил он.

По словам эксперта, на Западе "сегодня забыт или больше не пользуется популярностью" исторический факт о том, что Великобритания, Франция и Польша "сначала теснейшим образом сотрудничали с Гитлером при разделе Чехии и аншлюсе Австрии". В этой связи Москва стремится к тому, чтобы "история не была использована против нее, как оружие, в частности, легитимизируя расширение НАТО на Восток", учитывая тот факт, что Россия сегодня воспринимается на Западе как страна-наследница СССР

Рар подчеркнул, что "исторический дискурс или диалог сейчас крайне важен, более важен, чем в прошлые годы", и он должен идти "на основе фактов, а не каких-то предположений или пропаганды, чтобы установить, по возможности, истинную историю ХХ века".

"В конце концов, политическое предложение, которое содержится в статье Путина, очень важно - нужно приложить все силы, чтобы преодолеть новый хаос в международных отношениях. Монополярный мир становится многополярным, и Запад, постоянные члены СБ ООН должны хорошо представлять себе, как коллективными усилиями обеспечить стабильность нового миропорядка", - сказал Рар.