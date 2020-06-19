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У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у побережья Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:08
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У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

12:06 19.06.2020 (обновлено: 12:08 19.06.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у побережья Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.43 по времени UTC (10.43 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к югу от населенного пункта Неа-Анатоли. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
Новая Зеландия
Вчера, 16:20
На севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
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