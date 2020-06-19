Политолог прокомментировал задержание Бабарико

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Задержание в Белоруссии кандидата в президенты Задержание в Белоруссии кандидата в президенты Виктора Бабарико практически означает срыв выборов, его уже не отпустят, считает российский эксперт, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

Ранее в штабе Бабарико РИА Новости сообщили, что политик и его сын находятся в СИЗО КГБ. В Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет в Минске, ранее прошли обыски.

"Фактически это смена политического строя, потому что он ( Лукашенко - ред.) срывает выборы и сам себя назначает на шестой срок", - сказал Суздальцев.

"Конечно, Бабарико не отпустят. Непроверенные источники говорят, что его и его сына подвергают пыткам - от них силовыми методами пытаются добиться признания в связях с Москвой, которых нет, обвиняют руководство Газпрома и руководство России во вмешательстве в предвыборную кампанию в Белоруссии, выбивают признание в противоправных действиях в финансовой сфере", - заявил Суздальцев РИА Новости.

"Удержать власть Лукашенко очень сложно. Он пошёл на силовые методы и стал сажать в тюрьму кандидатов в президенты", - заявил Суздальцев. "Лукашенко объявил, что он власть не отдаст, в любом варианте, даже если все проголосуют против него", - полагает эксперт.

"Нет иллюзий, что после выборов будет проведена конституционная реформа, которой будет введён механизм наследования власти", - считает он.

По его словам, Бабарико и другой кандидат в президенты Белоруссии - экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало - сейчас более пророссийские, чем Лукашенко. "Лукашенко ведёт выборы в антироссийском формате, позиционируя себя как защитника от российской угрозы", - сказал он.

Эксперт считает, что мишенью был выбран Газпром , который дотирует Белоруссию десятки лет. "Захвачен Белгазпромбанк , который на 99,9% принадлежит Газпрому и Газпромбанку . На счетах 3 миллиарда долларов - сейчас Лукашенко эти деньги сбрасывает на предвыборные нужды. Он просил кредит у России - Россия кредит не дала, и тогда он просто забрал российский банк", - отметил Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко демонстрирует ощущение безнаказанности. "Сильных кандидатов он просто убирает", - считает он.

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.