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Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Задержание в Белоруссии кандидата в президенты Виктора Бабарико практически означает срыв выборов, его уже не отпустят, считает российский эксперт, замдекана... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:01
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
андрей суздальцев
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, андрей суздальцев, александр лукашенко, белоруссия

Политолог прокомментировал задержание Бабарико

12:01 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Суздальцев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Задержание в Белоруссии кандидата в президенты Виктора Бабарико практически означает срыв выборов, его уже не отпустят, считает российский эксперт, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее в штабе Бабарико РИА Новости сообщили, что политик и его сын находятся в СИЗО КГБ. В Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет в Минске, ранее прошли обыски.
"Фактически это смена политического строя, потому что он (Лукашенко - ред.) срывает выборы и сам себя назначает на шестой срок", - сказал Суздальцев.
"Конечно, Бабарико не отпустят. Непроверенные источники говорят, что его и его сына подвергают пыткам - от них силовыми методами пытаются добиться признания в связях с Москвой, которых нет, обвиняют руководство Газпрома и руководство России во вмешательстве в предвыборную кампанию в Белоруссии, выбивают признание в противоправных действиях в финансовой сфере", - заявил Суздальцев РИА Новости.
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"Удержать власть Лукашенко очень сложно. Он пошёл на силовые методы и стал сажать в тюрьму кандидатов в президенты", - заявил Суздальцев. "Лукашенко объявил, что он власть не отдаст, в любом варианте, даже если все проголосуют против него", - полагает эксперт.
"Нет иллюзий, что после выборов будет проведена конституционная реформа, которой будет введён механизм наследования власти", - считает он.
По его словам, Бабарико и другой кандидат в президенты Белоруссии - экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало - сейчас более пророссийские, чем Лукашенко. "Лукашенко ведёт выборы в антироссийском формате, позиционируя себя как защитника от российской угрозы", - сказал он.
Эксперт считает, что мишенью был выбран Газпром, который дотирует Белоруссию десятки лет. "Захвачен Белгазпромбанк, который на 99,9% принадлежит Газпрому и Газпромбанку. На счетах 3 миллиарда долларов - сейчас Лукашенко эти деньги сбрасывает на предвыборные нужды. Он просил кредит у России - Россия кредит не дала, и тогда он просто забрал российский банк", - отметил Суздальцев.
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По его мнению, Лукашенко демонстрирует ощущение безнаказанности. "Сильных кандидатов он просто убирает", - считает он.
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.
По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.
Тьерри Мариани
10 июня, 10:51
В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат
27420112
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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