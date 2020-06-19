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В районе ЧП под Норильском могут развернуть полевой трубопровод
Временный полевой трубопровод может быть развернут для ликвидации разлива топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ "Норникеля", для перекачки водно-топливной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В районе ЧП под Норильском могут развернуть полевой трубопровод

12:00 19.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временный полевой трубопровод может быть развернут для ликвидации разлива топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ "Норникеля", для перекачки водно-топливной смеси с места ЧП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом работ.
"Сейчас обсуждается идея развертывания временного полевого трубопровода с берега реки Амбарной", - сказал он.
По его словам, развертывание полевого трубопровода будет осуществляться силами трубопроводных войск России, так как у них имеется необходимое для этого оборудование.
Источник уточнил, что из-за болотистой почвы возможности вывозить техникой собранную водную эмульсию нет.
Надеждинский металлургический завод ГМК Норильский никель
08:00РИА Наука
Берегись хвостохранилищ. Новый экологический скандал в Норильске
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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