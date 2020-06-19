В районе ЧП под Норильском могут развернуть полевой трубопровод

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временный полевой трубопровод может быть развернут для ликвидации разлива топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ "Норникеля", для перекачки водно-топливной смеси с места ЧП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом работ.

"Сейчас обсуждается идея развертывания временного полевого трубопровода с берега реки Амбарной", - сказал он.

По его словам, развертывание полевого трубопровода будет осуществляться силами трубопроводных войск России, так как у них имеется необходимое для этого оборудование.

Источник уточнил, что из-за болотистой почвы возможности вывозить техникой собранную водную эмульсию нет.