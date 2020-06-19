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Власти Колымы объяснили высокий уровень коррупции в регионе
Высокий уровень коррупции в Магаданской области объясняется законом малых чисел: количество преступлений на душу населения оказалось значительным, поскольку в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:00
генеральная прокуратура рф
магаданская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
генеральная прокуратура рф, магаданская область, происшествия

Власти Колымы объяснили высокий уровень коррупции в регионе

12:00 19.06.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Высокий уровень коррупции в Магаданской области объясняется законом малых чисел: количество преступлений на душу населения оказалось значительным, поскольку в регионе проживают всего 150 тысяч человек, заявил РИА Новости представитель правительства региона.
Генпрокуратура России ранее обнародовала список самых коррупционных регионов страны, в десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности в этих субъектах РФ на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.
"На показатель региона в рейтинге значительное воздействие оказывает так называемый закон малых чисел. Количество жителей Магаданской области существенно ниже подавляющего большинства субъектов страны. Поэтому достаточно буквально нескольких правонарушений, чтобы попасть в передовики в общероссийском масштабе", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что число коррупционных преступлений на Колыме сокращается. В прошлом году показатель в регионе был в среднем выше, чем по стране (21,1), однако если сравнивать с 2018 годом, то область добилась значительных успехов, понизив значение показателя более чем в 2,5 раза. В 2018 году это было 71,63 коррупционного преступления на 100 тысяч жителей, в 2019-м – 26,94.
"По информации УФСБ России по Магаданской области, в 2019 году одно из заметных коррупционных нарушений было зафиксировано в сфере здравоохранения. Сотрудники федеральной службы безопасности выявили и пресекли противоправные действия работника ФГУП "Ремонтно-монтажное производство медицинской техники "Медтехника", похитившего бюджетные средства в размере 283 миллионов рублей, выделенные на приобретение и поставку медицинского оборудования в лечебные учреждения Магаданской области… Другим крупным правонарушением 2019 года стало уголовное дело по обвинению генерального директора одного из золотодобывающих предприятий в мошенничестве по возмещению налога на добавленную стоимость в особо крупном размере - более 40 миллионов рублей", - уточнил собеседник.
Здание Генеральной прокуратуры России
Вчера, 09:56
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Генеральная прокуратура РФМагаданская областьПроисшествия
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