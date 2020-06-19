Власти Колымы объяснили высокий уровень коррупции в регионе

Он добавил, что число коррупционных преступлений на Колыме сокращается. В прошлом году показатель в регионе был в среднем выше, чем по стране (21,1), однако если сравнивать с 2018 годом, то область добилась значительных успехов, понизив значение показателя более чем в 2,5 раза. В 2018 году это было 71,63 коррупционного преступления на 100 тысяч жителей, в 2019-м – 26,94.