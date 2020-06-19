Сотрудница РАН пропала во время водолазных работ под Анапой

По данным ведомства, 39-летняя женщина, младший научный сотрудник Южного отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова, пропала 17 июня. Она погрузилась с аквалангом для водолазных работ на дне, но на поверхность не поднялась, хотя в баллоне закончился кислород.