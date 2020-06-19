https://ria.ru/20200619/1573175995.html
Сотрудница РАН пропала во время водолазных работ под Анапой
В Черном море вблизи анапского поселка Витязево ищут сотрудницу Института океанологии РАН, которая погрузилась с аквалангом и не вернулась, сообщило Московское... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:55
2020-06-19T12:17
анапа
происшествия
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1
анапа
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия