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Сотрудница РАН пропала во время водолазных работ под Анапой
В Черном море вблизи анапского поселка Витязево ищут сотрудницу Института океанологии РАН, которая погрузилась с аквалангом и не вернулась, сообщило Московское... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:17
анапа
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
анапа, происшествия

Сотрудница РАН пропала во время водолазных работ под Анапой

11:55 19.06.2020 (обновлено: 12:17 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Черное море. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 июн — РИА Новости. В Черном море вблизи анапского поселка Витязево ищут сотрудницу Института океанологии РАН, которая погрузилась с аквалангом и не вернулась, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
По данным ведомства, 39-летняя женщина, младший научный сотрудник Южного отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова, пропала 17 июня. Она погрузилась с аквалангом для водолазных работ на дне, но на поверхность не поднялась, хотя в баллоне закончился кислород.
На месте происшествия ведутся поиски, следователь провел осмотр, опросил очевидцев и организовал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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