Глава МЧС ознакомился с условиями хранения собранного грунта в Норильске

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

© Фото : МЧС РФ Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Глава МЧС России Евгений Зиничев ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске , сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

"На территории ТЭЦ-3 Евгений Зиничев осмотрел условия хранения загрязненного грунта. К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тысяч тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тысяч квадратных метров. В готовности еще один", - говорится в сообщении.

© Фото : МЧС РФ Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске © Фото : МЧС РФ Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

Кроме того, в аэропорту "Валек" глава МЧС торжественно передал сотрудникам гарнизона федеральной пожарно-спасательной части Норильска две пожарные машины высокой проходимости на базе "Белаз" и "Камаз" для работы с учетом специфики данной местности.

"Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыган и Амбарная и посетит полевой лагерь спасателей", - резюмирует МЧС РФ.