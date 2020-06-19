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Глава МЧС ознакомился с условиями хранения собранного грунта в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:09
разлив дизельного топлива в норильске
евгений зиничев
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
норильск
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разлив дизельного топлива в норильске, евгений зиничев, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, норильск

Глава МЧС ознакомился с условиями хранения собранного грунта в Норильске

11:55 19.06.2020 (обновлено: 12:09 19.06.2020)
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© Фото : МЧС РФГлава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"На территории ТЭЦ-3 Евгений Зиничев осмотрел условия хранения загрязненного грунта. К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тысяч тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тысяч квадратных метров. В готовности еще один", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Отмечается, что вместе с министром полигон посетили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Кроме того, в аэропорту "Валек" глава МЧС торжественно передал сотрудникам гарнизона федеральной пожарно-спасательной части Норильска две пожарные машины высокой проходимости на базе "Белаз" и "Камаз" для работы с учетом специфики данной местности.
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"Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыган и Амбарная и посетит полевой лагерь спасателей", - резюмирует МЧС РФ.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайНорильск
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