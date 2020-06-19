В КБР рассказали о ситуации с выплатами медикам

НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура Урванского района Кабардино-Балкарии помогла сотрудникам больницы получить причитающиеся им доплаты за работу с больными коронавирусом в размере около 4 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратурой Урванского района в ходе проверки ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" установлено, что в нарушение требований закона работникам, входящим в состав выездных бригад скорой медицинской помощи, а также сотрудникам, отбирающим биологический материал для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, стимулирующие выплаты в марте - апреле 2020 не произведены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений федерального законодательства.
"По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения закона устранены. Медицинским работникам произведены выплаты на общую сумму более 3,8 миллиона рублей", - уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что больше 30 сотрудников больницы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии не получили доплаты работу с больными коронавирусом, положенные им деньги – около 400 тысяч рублей – выплатили только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.
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