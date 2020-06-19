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В КБР рассказали о ситуации с выплатами медикам
Прокуратура Урванского района Кабардино-Балкарии помогла сотрудникам больницы получить причитающиеся им доплаты за работу с больными коронавирусом в размере... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, урванский район, баксанский район

В КБР рассказали о ситуации с выплатами медикам

11:53 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура Урванского района Кабардино-Балкарии помогла сотрудникам больницы получить причитающиеся им доплаты за работу с больными коронавирусом в размере около 4 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратурой Урванского района в ходе проверки ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" установлено, что в нарушение требований закона работникам, входящим в состав выездных бригад скорой медицинской помощи, а также сотрудникам, отбирающим биологический материал для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, стимулирующие выплаты в марте - апреле 2020 не произведены", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений федерального законодательства.
"По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения закона устранены. Медицинским работникам произведены выплаты на общую сумму более 3,8 миллиона рублей", - уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что больше 30 сотрудников больницы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии не получили доплаты работу с больными коронавирусом, положенные им деньги – около 400 тысяч рублей – выплатили только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУрванский районБаксанский район
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