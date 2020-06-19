В КБР рассказали о ситуации с выплатами медикам

"Прокуратурой Урванского района в ходе проверки ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" установлено, что в нарушение требований закона работникам, входящим в состав выездных бригад скорой медицинской помощи, а также сотрудникам, отбирающим биологический материал для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, стимулирующие выплаты в марте - апреле 2020 не произведены", - говорится в сообщении.