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В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН
Право вето в Совете Безопасности ООН – это проявление особой ответственности за обеспечение международного мира, которую несут государства-постоянные члены СБ,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:50
чжао лицзянь
совет безопасности оон
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владимир путин
франция
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сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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чжао лицзянь, совет безопасности оон, мид кнр, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире

В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН

11:49 19.06.2020 (обновлено: 11:50 19.06.2020)
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Право вето в Совете Безопасности ООН – это проявление особой ответственности за обеспечение международного мира, которую несут государства-постоянные члены СБ, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН.
"Устав ООН предполагает право вето для постоянных членов Совета Безопасности, это демонстрирует особую ответственность членов СБ в защите международного мира и безопасности. Являясь постоянным членом СБ, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросе применения права вето, будет и дальше следовать этому принципу", - заявил Чжао Лицзянь.
В СБ ООН имеют право вето пять стран — Россия, США, Великобритания, Франция и КНР.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
1 марта 2019, 00:55
Небензя: право вето позволяет СБ ООН не превратиться в угрозу этому миру
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Чжао ЛицзяньСовет Безопасности ООНМИД КНРВладимир ПутинФранцияКитайООНСШАВ мире
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