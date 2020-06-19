В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Право вето в Совете Безопасности ООН – это проявление особой ответственности за обеспечение международного мира, которую несут государства-постоянные члены СБ, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН.
"Устав ООН предполагает право вето для постоянных членов Совета Безопасности, это демонстрирует особую ответственность членов СБ в защите международного мира и безопасности. Являясь постоянным членом СБ, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросе применения права вето, будет и дальше следовать этому принципу", - заявил Чжао Лицзянь.
В СБ ООН имеют право вето пять стран — Россия, США, Великобритания, Франция и КНР.
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