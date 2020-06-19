Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health

Специалисты пришли к выводу, что причины долголетия определяются не только генами, но и средой обитания, в которой живет человек.

Так, они проанализировали данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тысяч человек, умерших в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.

Оказалось, что большинство людей, доживших до ста лет, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и имели возможность каждый день совершать длительные прогулки.