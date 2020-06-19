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Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет
Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:00
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
открытия - риа наука, общество

Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет

11:49 19.06.2020 (обновлено: 13:00 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health.
Специалисты пришли к выводу, что причины долголетия определяются не только генами, но и средой обитания, в которой живет человек.
Долгожитель Думитру Команеску
2 июня, 08:51
Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
Так, они проанализировали данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тысяч человек, умерших в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.
Оказалось, что большинство людей, доживших до ста лет, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и имели возможность каждый день совершать длительные прогулки.
Среди других факторов, способствующих долголетию, ученые выделили высокий социальный статус, проживание в местах с обширными зелеными насаждениями, а также транспортную и медицинскую доступность.
Фитнес-инструктор
Вчера, 17:17
Назван основной способ достичь долголетия
4285104
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