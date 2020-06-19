https://ria.ru/20200619/1573175569.html
Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет
Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:49
2020-06-19T13:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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открытия - риа наука, общество
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, какие факторы способствуют высокой продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health
.
Специалисты пришли к выводу, что причины долголетия определяются не только генами, но и средой обитания, в которой живет человек.
Так, они проанализировали данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тысяч человек, умерших в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.
Оказалось, что большинство людей, доживших до ста лет, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и имели возможность каждый день совершать длительные прогулки.
Среди других факторов, способствующих долголетию, ученые выделили высокий социальный статус, проживание в местах с обширными зелеными насаждениями, а также транспортную и медицинскую доступность.