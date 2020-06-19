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Минздрав заявил о готовности к обеспечению мероприятий к юбилею Победы
Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:49
2020-06-19T12:01
75 лет великой победы
коронавирус в россии
парад победы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, парад победы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
, сообщила пресс-служба Минздрава РФ
.
"Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
провел видеоселекторное совещание с руководителями региональных минздравов по вопросам медицинского обеспечения праздничных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
"Свыше 13 тысяч военнослужащих, задействованных в шествии на Красной площади, в ходе тренировок к параду соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Все участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - отметили в пресс-службе.
Мурашко в ходе совещания отметил важность приведения служб экстренной медицинской помощи в режим повышенной готовности, подчеркнули в Минздраве.
"Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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