Минздрав заявил о готовности к обеспечению мероприятий к юбилею Победы

Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , сообщила пресс-служба Минздрава РФ

"Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел видеоселекторное совещание с руководителями региональных минздравов по вопросам медицинского обеспечения праздничных мероприятий, уточнили в пресс-службе.

"Свыше 13 тысяч военнослужащих, задействованных в шествии на Красной площади, в ходе тренировок к параду соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Все участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - отметили в пресс-службе.

Мурашко в ходе совещания отметил важность приведения служб экстренной медицинской помощи в режим повышенной готовности, подчеркнули в Минздраве.

"Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.