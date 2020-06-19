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Поисковики нашли тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
В Карачаево-Черкесии обнаружили тела детей, которые 16 июня ушли в сторону реки и не вернулись, сообщает пресс-служба Следственного комитета. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:09
александр бастрыкин
хабезский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр бастрыкин, хабезский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Поисковики нашли тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

11:48 19.06.2020 (обновлено: 13:09 19.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии обнаружили тела детей, которые 16 июня ушли в сторону реки и не вернулись, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Шестилетний мальчик и его одиннадцатилетняя сестра проживали на животноводческой ферме, расположенной в трех километрах к северу от аула Бесленей Хабезского района. Около полудня 16 июня они с разрешения матери ушли из дома и направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть. Домой дети не вернулись.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Для помощи в поисках председатель СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства.
В результате поисковики нашли тела мальчика и девочки в правом притоке Большого Зеленчука.
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Александр БастрыкинХабезский районСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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