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Губернатор рассказал, когда восстановят ж/д сообщение под Мурманском
Укладка железнодорожного полотна под Мурманском в обход обрушившегося железнодорожного моста под Мурманском завершена, вечером в пятницу планируется... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:53
андрей чибис
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301801_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_55c4a2d08e61dc70aabe5bb44b7114c2.jpg
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андрей чибис, общество

Губернатор рассказал, когда восстановят ж/д сообщение под Мурманском

11:47 19.06.2020 (обновлено: 11:53 19.06.2020)
326
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Укладка железнодорожного полотна под Мурманском в обход обрушившегося железнодорожного моста под Мурманском завершена, вечером в пятницу планируется восстановить железнодорожное сообщение, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Уже заканчиваются настроечные работы, и я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы с вами увидим восстановление железнодорожного сообщения. Я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы увидим восстановление железнодорожного полотна. Это пример эффективной работы железнодорожников и подрядчиков. Не будем загадывать, должно все получиться по плану", - сказал Чибис.
Прокуратура
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