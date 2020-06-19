Губернатор рассказал, когда восстановят ж/д сообщение под Мурманском

"Уже заканчиваются настроечные работы, и я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы с вами увидим восстановление железнодорожного сообщения. Я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы увидим восстановление железнодорожного полотна. Это пример эффективной работы железнодорожников и подрядчиков. Не будем загадывать, должно все получиться по плану", - сказал Чибис.