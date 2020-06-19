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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Корреспондент "Дождя" Баев дает пояснения в центре "Э" на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:44
голосование по поправкам в конституцию
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тихон дзядко
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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дождь (телеканал), тихон дзядко, москва, медиа - общество

Корреспондент "Дождя" Баев дает пояснения в центре "Э" на Петровке

11:44 19.06.2020
1017
© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Дзядко накануне сообщил, что ночью в редакцию канала приехали мужчины в штатском, которые представились оперативными уполномоченными и предъявили удостоверения. В машине у Баева взяли пояснения по его материалу о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию - правоохранители проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства.
"Это все то же самое. Это называется опрос. Опять же, если я правильно понимаю, в тот раз это были оперативные уполномоченные, сейчас это центр "Э", - сказал Дзядко, добавив, что Баев сейчас находится на Петровке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эпизод с Баевым, заявил, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по поправкам к конституции.
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