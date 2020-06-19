Корреспондент "Дождя" Баев дает пояснения в центре "Э" на Петровке

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Дзядко накануне сообщил, что ночью в редакцию канала приехали мужчины в штатском, которые представились оперативными уполномоченными и предъявили удостоверения. В машине у Баева взяли пояснения по его материалу о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию - правоохранители проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства.
"Это все то же самое. Это называется опрос. Опять же, если я правильно понимаю, в тот раз это были оперативные уполномоченные, сейчас это центр "Э", - сказал Дзядко, добавив, что Баев сейчас находится на Петровке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эпизод с Баевым, заявил, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по поправкам к конституции.